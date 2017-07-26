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26. 07. 2017

Порошенко о санкциях: Цена агрессии должна расти

Президент Украины Петр Порошенко приветствует принятие Палатой представителей США новых санкций против России. Об это он написал на своей странице в Facebook в среду, 26 июля.

"Важное решение Конгресса США по санкциям против России при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна расти!" – написал Порошенко.

 
 

Ранее официальный представитель администрации США Сара Сандерс сообщила, что глава американского государства Дональд Трамп согласен с санкциями в отношении России, а Белый дом изучает законопроект о санкциях, принятый в Конгрессе.

Источник: korrespondent.net
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