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26. 07. 2017

Пранкеры от имени Гройсмана поговорили с министром энергетики США

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) якобы от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в среду, 19 июля, поговорили с министром энергетики США Риком Перри. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Информацию о том, что беседа таки состоялась, во вторник, 25 июля, подтвердила пресс-секретарь министерства энергетики США Шайлин Хайнс.

Отмечается, что темой разговора были изменения климата, поставки природного газа, расширения экспорта американского угля в Украине.

Кроме этого, в беседе речь шла об американских санкциях против России. Перри подтвердил, что администрация Трампа выступает против строительства газопровода "Северный поток-2", российского проекта по транспортировке природного газа в Европу через Балтийское море, то есть в обход Украины. Также он заявил, что технологии США могут помочь Украине развивать собственную газодобычу.

22-минутный разговор пранкеры разместили в интернете.

Ранее российские пранкеры Лексус и Вован утверждали, что позвонили от имени президента Украины Петра Порошенко премьеру Черногории Душко Марковичу и экс-президенту Черногории Мило Джукановичу. 

Источник: korrespondent.net
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