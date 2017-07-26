СМИ узнали подробности санкций из-за Siemens в Крыму

Евросоюз планирует запусть процесс расширения санкций против России из-за скандала с турбинами Siemens в Крыму 26 июля. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на источник, близкий к Еврокомиссии.

Ограничения коснутся должностных лиц российских компаний, участвовавших в сделке с Siemens, а также самих этих компаний.

Речь идет о входящих в Ростех двух одноименных компаний Технопромэкспорт, а также их руководителей. Гендиректором обеих этих компаний, как отмечает газета, является Сергей Топор-Гилка.

Кроме того, в черный список вместе с ними может попасть курирующий Крым замглавы российского Минэнерго Андрей Черезов.



Этот вопрос, как поясняет издание, будет обсуждаться по инициативе Германии 26 июля в ходе заседания Еврокомиссии.



В Минэнерго РФ и Технопромэкспорте комментировать введение возможных санкций ЕС отказались.

Ранее, 24 июля, о том, что Германия предложила расширить санкционный список против России в связи с поставками в Крым газовых турбин Siemens, агентство Reuters сообщало со ссылкой на дипломатические источники.

По информации собеседников Reuters, речь тогда могла идти о введении ограничительных мер против нескольких физических и юридических лиц. В их числе, как поясняли агентству, могли оказаться чиновники российского Минэнерго и компания, которая переправила газовые турбины в Крым.



В российском Министерстве энергетики и в Кремле эти данные тогда комментировать отказались.

Siemens сыграла удивление. СМИ о турбинах в Крыму

Источник: korrespondent.net