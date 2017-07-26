Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2017, среда, 13:04
+24°C
Завтра +26°C
+24°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
26. 07. 2017

СМИ узнали подробности санкций из-за Siemens в Крыму

Евросоюз планирует запусть процесс расширения санкций против России из-за скандала с турбинами Siemens в Крыму 26 июля. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на источник, близкий к Еврокомиссии.

Ограничения коснутся должностных лиц российских компаний, участвовавших в сделке с Siemens, а также самих этих компаний.

Речь идет о входящих в Ростех двух одноименных компаний Технопромэкспорт, а также их руководителей. Гендиректором обеих этих компаний, как отмечает газета, является Сергей Топор-Гилка.

Кроме того, в черный список вместе с ними может попасть курирующий Крым замглавы российского Минэнерго Андрей Черезов.

Этот вопрос, как поясняет издание, будет обсуждаться по инициативе Германии 26 июля в ходе заседания Еврокомиссии.

В Минэнерго РФ и Технопромэкспорте комментировать введение возможных санкций ЕС отказались. 

Ранее, 24 июля, о том, что Германия предложила расширить санкционный список против России в связи с поставками в Крым газовых турбин Siemens, агентство Reuters сообщало со ссылкой на дипломатические источники.

По информации собеседников Reuters, речь тогда могла идти о введении ограничительных мер против нескольких физических и юридических лиц. В их числе, как поясняли агентству, могли оказаться чиновники российского Минэнерго и компания, которая переправила газовые турбины в Крым.

В российском Министерстве энергетики и в Кремле эти данные тогда комментировать отказались. 

Siemens сыграла удивление. СМИ о турбинах в Крыму

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.