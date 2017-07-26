ДНР: В Донецке из-за обстрелов ранены местные жители

Два человека ранены в результате обстрела в Петровском районе оккупированного Донецка 25 июля. Об этом сообщили в оперативном "командовании" самопровозглашенной ДНР.
"В результате обстрела украинскими силовиками поселка Трудовские по улице Шестакова, 101, был ранен мужчина", – заявили сепаратисты.
Также в ДНР уточнили, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Александровка ранение получил подросток. Кроме того, отмечается возгорание жилого частного дома в поселке Трудовские.
Ранее в ДНР заявляли, что в результате обстрелов за прошедшую неделю девять человек погибли и еще одиннадцать получили ранения.
Источник: korrespondent.net
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