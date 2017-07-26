Мэра Энергодара объявили в розыск

Мэра города Энергодар Запорожской области Павла Музыку объявили в розыск. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 26 июля.

Музыку подозревают в незаконном увольнении одного из руководителей коммунальных предприятий, злоупотреблении служебным положением. 12 июля следственный судья энергодарского городского суда вынес постановление о применении к мэру меры пресечения в виде личного обязательства. На следующий день Музыку вызвали в Энергодарскую местную прокуратуру для проведения следственных действий. На указанный вызов последний не явился, об уважительности причин неявки не сообщил.

В пятницу, 21 июля, мэр Энергодара объявлен в розыск. А в понедельник, 24 июля, энергодарская местная прокуратура направила в суд ходатайство об изменении меры пресечения с личного обязательства на содержание под стражей.

Напомним, 9 июня Музыке прямо во время сессии городского совета вручили подозрение в незаконном увольнении одного из руководителей коммунальных предприятия.

Источник: korrespondent.net