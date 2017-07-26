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26. 07. 2017

СБУ обязали расследовать "госизмену Порошенко"

Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины расследовать государственную измену президента Украины Петра Порошенко. Об этом экс-заместитель главы Генеральной прокуратуры Украины Ренат Кузьмин сообщил на своей странице в Facebook в среду, 26 июля.

Он напомнил, что обвинял Порошенко в финансировании российской армии через принадлежащую ему липецкую фабрику Roshen. Соответствующее заявление он подавал еще в феврале 2017 года.

Тогда СБУ отказалась проводить расследование. Главным аргументом было то, что никаких санкций по отношению к фабрике Roshen в Липецке не применялось, и ее деятельность не запрещена.

Кроме этого, Кузьмин сообщил, что тогда ему пригрозили ответственностью за клевету и оскорбление Порошенко.

"Сбэушный защитник порошенковских капиталов не стал выяснять причину, по которой "Украиной" такие санкции к "Рошену" не применялись, а посчитал необходимым пригрозить мне ответственностью за клевету и оскорбление, и зачем-то уведомить о том, что "времена, когда государственный аппарат, правоохранительные органы и прокуратура использовались для расправ над политиками, прошли", – написал Кузьмин.

 
facebook.com/RRKuzmin

Ранее ГПУ возбудила уголовное дело против прокуроров, которые третий год ведут дело против экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина.

Источник: korrespondent.net
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