СБУ: Журналистку из России выдворили на родину

Журналистку телеканалов Россия-1 и Россия-24 Служба безопасности Украины принудительно вернула в Россию, сообщает пресс-служба ведомства.

"Служба безопасности Украины заблокировала деструктивную деятельность журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом "Саушкина" работала на телеканале Россия-1 и Россия-24", - гооврится в сообщении.

СБУ отмечает, что россиянка использовала связи с пророссийскими СМИ и экспертами, чтобы собирать информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти, силовых структур Украины.

"Эти данные использовалось ею для тенденциозного освещения ситуации в Украине", - указано в сообщении.

Также отмечается, что журналистке запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Напомним, в начале июля СБУ объявила в розыск подозреваемого в сепаратизме журналиста Александра Чаленко.

Источник: korrespondent.net