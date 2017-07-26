Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2017, среда, 14:34
+24°C
Завтра +26°C
+24°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
26. 07. 2017

СБУ: Журналистку из России выдворили на родину

Журналистку телеканалов Россия-1 и Россия-24 Служба безопасности Украины принудительно вернула в Россию, сообщает пресс-служба ведомства.

"Служба безопасности Украины заблокировала деструктивную деятельность журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом "Саушкина" работала на телеканале Россия-1 и Россия-24", - гооврится в сообщении.
 
СБУ отмечает, что россиянка использовала связи с пророссийскими СМИ и экспертами, чтобы собирать информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти, силовых структур Украины.
 
"Эти данные использовалось ею для тенденциозного освещения ситуации в Украине", - указано в сообщении. 
 
Также отмечается, что журналистке запрещен въезд в Украину сроком на три года.
 
Напомним, в начале июля СБУ объявила в розыск подозреваемого в сепаратизме журналиста Александра Чаленко.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.