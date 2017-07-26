Суд разрешил Генпрокуратуре задержать Черновецкого

Суд разрешил следователям Генпрокуратуры задержать бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook в среду, 26 июля.

Она напомнила, что Управление по расследованию преступлений осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры, а именно вертолетной площадки, на Парковой дороге в Киеве.

Отметим, 14 июля Черновецкому сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Бывший мэр уклоняется от следствия и пока его местонахождение неизвестно.

Ранее прокуратура Киева провела обыски и сообщила о подозрении бывшим чиновникам команды Черновецкого, которые провели отчуждение 45 га земли на территории заказника местного значения Остров Жуков.

Источник: korrespondent.net