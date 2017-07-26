Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2017, среда, 14:33
+24°C
Завтра +26°C
+24°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
26. 07. 2017

Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара

С пятницы, 28 июля, в Украине ожидается существенное снижение температуры. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook в среду, 26 июля.

По ее словам, в четверг, 27 июля, в южной части и в восточных областях Украины температура поднимется до +28…33°С.

На остальной территории страны жара начнет понемногу спадать, ожидается +26…29°С.

Западная же часть Украины будет самой холодной – там температура поднимется максимум до +20…25°С.

В четверг в Украине есть вероятность дождей с грозами. Жара немного спадет, ожидаются +27 +29 градусов.

А с пятницы, 28 июля, начнется еще существеннее снижение температуры воздуха.

Напомним, сегодня синоптики предупредили украинцев о дождях и сильном ветре.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.