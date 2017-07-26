Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара

С пятницы, 28 июля, в Украине ожидается существенное снижение температуры. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook в среду, 26 июля.

По ее словам, в четверг, 27 июля, в южной части и в восточных областях Украины температура поднимется до +28…33°С.

На остальной территории страны жара начнет понемногу спадать, ожидается +26…29°С.

Западная же часть Украины будет самой холодной – там температура поднимется максимум до +20…25°С.

В четверг в Украине есть вероятность дождей с грозами. Жара немного спадет, ожидаются +27 +29 градусов.

А с пятницы, 28 июля, начнется еще существеннее снижение температуры воздуха.

Напомним, сегодня синоптики предупредили украинцев о дождях и сильном ветре.

Источник: korrespondent.net