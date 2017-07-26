MH17: Нидерланды меняют законы для заочного осуждения

Нидерланды изменят свое законодательство и введут процедуру заочного осуждения для приговора по делу о катастрофе самолета MH17 на Донбассе летом 2014 года. Об этом в интервью Громадському заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Зеркаль напомнила, что Украина и Нидерланды подписали соглашение о передаче юрисдикции на привлечение к ответственности виновных в катастрофе, однако для его ратификации потребуется время в связи с правами человека и с различными принципами правосудия.
Замминистра отметила, что у представителей Нидерландов были опасения по поводу процедуры заочного осуждения.
"Мы не можем выдать наших граждан, мы можем только передать их на время судебного процесса или обеспечить видеосвязь. Это будет вызовом и для украинской, и для нидерландской судебной системы", - объяснила Зеркаль.
По ее словам, в Нидерландах нет заочного осуждения, поэтому там вносят изменения в законодательство.
"Действительно, заочное осуждение является единственным вариантом. Хотя, пока идет следствие и будет проходить судебный процесс, возможно, что-то изменится в Совете безопасности ООН. Мы надеемся на лучшее", - добавила Зеркаль.
5 июля стало известно, что виновников катастрофы МН17 будут судить в Нидерландах по нидерландскому законодательству.
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Источник: korrespondent.net