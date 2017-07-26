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26. 07. 2017

Киев отключил свет неподконтрольным территориям

Украина прекратила поставлять электричество на оккупированные территории Донецкой области с 00.00 среды, 26 июля. Об этом сообщил и.о. директора Укрэнерго Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook. По его словам, территория ОРДЛО уже не использует электроэнергию, которую производят электростанции на контролируемой части Украины.

"С 00.00 26.07.2017 года прекращено перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория ОРДЛО на данный момент не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины", – написал Ковальчук.

Он отметил, что потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ и поставками из России, происходящими по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных.

Перетоки по ним не учитываются в общем сальдо "Украина-Россия-Беларусь".

Напомним, в апреле правительство России приняло решение начать поставки электроэнергии на неподконтрольную Киеву часть Луганской области.

Источник: korrespondent.net
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