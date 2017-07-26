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26. 07. 2017

"Долг Януковича": суд Лондона отказал по иску РФ

Высокий суд Лондона приостановил рассмотрение иска России против Украины по упрощенной процедуре в деле о долге в три миллиарда долларов, сообщается на сайте украинского Минфина.

Суд отказал России в немедленном взыскании с Украины 325 миллионов долларов в качестве процентов по еврооблигациям на три миллиарда долларов "долга Януковича". 

"Суд принял позицию Украины и принял дальнейшее приостановление исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины", - говорится в сообщении.

Как поясняют в Минфине, ходатайство будет рассматриваться в Апелляционном суде Англии. 

Кроме того, председательствующий судья отметил, что такое решение принято в связи с тем, что апелляция имеет реальные шансы на успех. 
 
23 июня Минфин сообщал, что Украина подала свои документы на апелляционное обжалование в английский суд. Ее рассмотрят в январе 2018 года.
 
29 марта в российском Минфине заявили, что Высокий суд Лондона обязал Украину заплатить России "долг Януковича" в три миллиарда долларов, а также проценты.

Источник: korrespondent.net
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