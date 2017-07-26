"Долг Януковича": суд Лондона отказал по иску РФ

Высокий суд Лондона приостановил рассмотрение иска России против Украины по упрощенной процедуре в деле о долге в три миллиарда долларов, сообщается на сайте украинского Минфина.
Суд отказал России в немедленном взыскании с Украины 325 миллионов долларов в качестве процентов по еврооблигациям на три миллиарда долларов "долга Януковича".
"Суд принял позицию Украины и принял дальнейшее приостановление исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины", - говорится в сообщении.
Как поясняют в Минфине, ходатайство будет рассматриваться в Апелляционном суде Англии.
Источник: korrespondent.net
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