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26. 07. 2017

У жителя Житомира нашли склад боеприпасов

В Житомире в ходе санкционированного обыска полицейские у подозреваемого в кражах обнаружили арсенал боеприпасов и наркотические вещества. Об этом говорится в сообщении   полиции Житомирской области в Facebook.

Сообщается, что все это правоохранители, проверяя информацию о кражах, обнаружили по месту жительства 31-летнего жителя Житомира. 

"В одной из комнат полицейские обнаружили пакет со снарядами калибра 23 мм и корпус от гранаты Ф-1. Рядом находились и патроны к автоматическому оружию калибра 5,45 мм. Всего эксперты насчитали 69 патронов", - говорится в сообщении. 
 
Кроме того, полицейские обнаружили посуду с измельченным сырьем, сухие стебли растений, по предварительным данным, конопли. 
 
 
Также полицейскими в квартире были найдены таблетки сильнодействующего средства и более десятка мобильных телефонов. Все обнаруженное изъято и направлено на экспертное исследование. 
 
Полиция открыла уголовное дело за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также за производство, изготовление, приобретение или хранение наркотических средств.  
 
Ранее сообщалось, что в Мариуполе у военнослужащего изъяли семь гранат.

Источник: korrespondent.net
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