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26. 07. 2017

СБУ разоблачила группу электронных взломщиков в Николаеве

Группу злоумышленников, которые вмешивались в работу государственных электронных реестров и незаконно переоформляли права собственности на имущество, разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Житель Николаева вместе с двумя сообщниками организовал изготовление поддельных документов лиц из малообеспеченных слоев населения, паспортные данные которых вносились в электронные реестры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники нелегально переоформляли права собственности на движимое и недвижимое имущество граждан. Незаконно переоформленное имущество в дальнейшем перепродавали.

Правоохранители задержали трех злоумышленников в Николаеве. Также были проведены обыски по местам проживания и автомобилях фигурантов дела.

Сотрудники СБУ изъяли сорок три паспорта гражданина Украины с признаками подделки, идентификационные коды и банковские карточки, семь печатей и документы фиктивных предприятий. У злоумышленников также обнаружена компьютерная и оргтехника, на которой изготавливались поддельные документы.

В рамках уголовного производства, открытого следователями СБУ по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, проверяется возможная причастность к сделке отдельных государственных служащих и нотариусов.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее СБУ накрыла крупную финансовую пирамиду. Дельцы действовали в 12 областях Украины.

Источник: korrespondent.net
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