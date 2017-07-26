НАБУ сообщило о подозрении экс-чиновнику Генпрокуратуры

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило задержанному бывшему чиновнику Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом говорится в сообщении НАБУ в среду, 26 июля.

Задержанному экс-заместителю начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики – начальнику управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ сообщила о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса.

По информации НАБУ, речь идет о завладении и растрате имущества в крупных размерах, а также в декларировании заведомо недостоверных сведений.

Решается вопрос о предоставлении ходатайства по избранию меры пресечения подозреваемому.

Напомним, Суса задержали в аэропорту Борисполь 25 июля.

Источник: korrespondent.net