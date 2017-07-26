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26. 07. 2017

Сепаратисты ведут подрывы возле Докучаевска – штаб

Сепаратисты самопровозглашенной ДНР сегодня осуществили подрывы возле поселка Петровское, в районе неподконтрольного Украине Докучаевска в Донецкой области на границе с "серой зоной". Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня были зафиксированы случаи умышленных подрывов в районе Докучаевска, возле поселка Петровское. Этот населенный пункт находится на оккупированной территории и граничит с "серой зоной". Скорее всего, боевики это делают для инженерного обустройства своих позиций", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на месте подрывов зафиксирована работа представителей одного из информационных агентств, которое находится на временно оккупированной территории.

Военные не исключают, что ""журналисты" могут использовать этот факт в пользу оккупантов, сообщая о том, что это последствия обстрелов Вооруженных сил Украины".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее стало известно, что сепаратисты ведут подготовку к использованию на Донбассе нового вида запрещенного оружия. Речь идет о мобильных четырехствольных реактивных системах залпового огня.

Источник: korrespondent.net
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