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26. 07. 2017

Евросоюз пригрозил США из-за новых санкций против России

Еврокомиссия готова принять экстренные меры в случае, если санкции США против России поставят под угрозу энергетическую безопасность Евросоюза. Об этом говорится в заявлении председателя комиссии Жана-Клода Юнкера, опубликованном после его встречи с еврокомиссарами в среду, 26 июля.

Интересы США не должны иметь приоритет над энергобезопасностью Европы, заявил Юнкер. "Одобренный в США законопроект может иметь непредвиденные односторонние последствия, которые отразятся на интересах ЕС в области энергетической безопасности", – приводятся в заявлении слова главы Еврокомиссии.

Так, в ЕС опасаются, что новые американские санкции могут препятствовать развитию системы трубопроводов, которая используется для транспортировки российского газа через Украину в Европу. "Поэтому сегодня комиссия приняла решение, что в случае, если наши интересы не будут в достаточной мере учтены, мы будем готовы принять соответствующие меры в течение нескольких дней", – говорится в заявлении. О каких мерах идет речь, в тексте не уточняется.

При этом в Еврокомиссии отметили, что в целом ЕС по-прежнему намерен придерживаться санкционного режима с тем, чтобы добиться выполнения Россией Минских соглашений. "Это ключевая цель, общая для ЕС и США", – говорится в заявлении.

Во Франции также выступают против нового законопроекта Штатов. Так, официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань заявила, что французские власти считают не соответствующим нормам международного права экстерриториальный характер нового американского закона о санкциях и намерены обсудить эту ситуацию с Еврокомиссией и партнерами по ЕС.

По ее словам, данный законопроект, если будет утвержден, позволит принимать меры против европейских физических и юридических лиц в ситуациях, которые не имеют никакого отношения к США.

Напомним, поддержанная Палатой представителей законодательная инициатива перед вступлением в силу должна быть одобрена сенатом и подписана президентом США.

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп согласен на ужесточение санкций против России.

Источник: korrespondent.net
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