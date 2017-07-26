Украинские туристы больше суток не могли вылететь из Греции

Более 200 туристов из Украины больше суток не могли вылететь из аэропорта греческого города Ираклион (остров Крит) из-за поломки самолета. Об этом сообщил один из пострадавших Павел Чекаленко на своей странице в соцсети Facebook в среду, 26 июня.

По его словам, рейс 7w7082 Ираклион – Киев, который должна была выполнить авиакомпания "Роза Ветров", отменили из-за неисправности самолета. В результате больше 200 человек уже вторые сутки не могут вернуться в столицу Украины.

"На ночь возили всех в местные отели, в которых отбирали паспорта, меняя на ключ от номера. Покормили ужином. В 8.00 привезли опять в аэропорт. Никто ничего не говорит, никто ничего не знает. Звонили в посольство Украины – толку никакого", – написал Чекаленко.

Как сообщил УНИАН в обед в среду, 26 июня, ссылаясь на официального представителя Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, украинцы уже совершили посадку на самолет в Киев.

"По информации консула только состоялась посадка на самолет пассажиров. Задержка была по техническим причинам", – сообщил он.

Ранее эксперты международной компании AirHelp назвали лучшие аэропорты мира, среди которых воздушная гавань Чанги в Сингапуре, воздушная гавань имени Франца-Йозефа Штрауса в Мюнхене и аэропорт Гонконга.

Источник: korrespondent.net