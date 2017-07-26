Арестованное по "делу Клименко" имущество никогда не конфискуют - адвокат

Большая часть имущества, арестованного в рамках расследования "дела Клименко", никогда не будет конфискована. Об этом на своей странице в Facebook заявил Сергей Войченко, председатель адвокатского объединения Войченко и Дульский.

"Правоохранители сделали громкое заявление, что в деле Януковича-Клименко (хотя Виктору Януковичу в этом уголовном производстве подозрение никто не объявлял) арестовано имущество на 900 млн. грн. Однако никто обществу не объясняет, что это за имущество и что получит госбюджет с ареста этих состояний. Но все это имущество никогда не будет конфисковано, по крайней мере большая его часть. Потому что правоохранители арестовали все подряд: имущество бывших жен, приобретенное еще в период СССР, арестовали имущество, полученное в наследство, имущество бывших жен братьев, мужей сестер, арестовали деньги, с которых уплачены налоги, которые есть в декларации, и тому подобное. Все подряд и без разбора, главное - количество, а качество никого не интересует", - написал он.

Кроме того, адвокат заявил, что проведение оценки арестованного имущества задержанных экс-налоговиков было проведено с нарушениями действующего законодательства. Поэтому, по его мнению, называя суммы арестованного имущества, военные прокуроры совершают преступление.

"Военная прокуратура и вообще Генеральная прокуратура не знает, что единственный орган, который может выдавать сертификат независимого оценщика, это Фонд государственного имущества Украины. Среди военных прокуроров, которые эти "оценки" проводили, нет лиц с такими сертификатами. Так и любая бабка с рынка может оценить и на сайте ГПУ напечатать", - заявил юрист.

Кроме того, Войченко утверждает, что суды удовлетворяют все ходатайства прокуроров без проведения открытых судебных заседаний и присутствия адвокатов.

"256 выигранных заседаний? Что они выиграли? Ничего они не выиграли. Ни один адвокат в этом заседании не был. Это были даже не заседания, а прокуроры с флешками заходили к судьям и никакого процесса. 256 выигранных заседаний - это когда он, прокурор, в процесс заходит с защитниками и доказывает факты", - написал он.

Напомним, накануне пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины распространила сообщение, в котором указывалось, что в рамках "дела Януковича-Клименко" арестовано имущество 900 млн грн.

"В ходе расследования деятельности преступной организации, которая обогащалась по схеме незаконного уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики, прокуроры Главной военной прокуратуры Украины приняли участие в рассмотрении 258 ходатайств в судах по мерам обеспечения уголовного производства. Наибольшее их количество (163) касалась наложения ареста на имущество подозреваемых. Все ходатайства удовлетворены. В настоящее время арестованы движимого и недвижимого имущества на 900 млн грн", - говорилось в сообщении ГПУ.

Как сообщалось, 24 мая в ходе обысков в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов и сборов были задержаны 23 человека.

Задержанным экс-налоговикам назначен залог в 444 миллиона гривен.

Источник: korrespondent.net