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26. 07. 2017

В Мюнхене устроили праздник борща

Диаспора Германии отметила праздник борща по случаю окончания учебного года в украинской субботней школе города Мюнхена. Об этом сообщила одна из организаторов мероприятия Елена Скульская на своей странице в соцсети Facebook.

"Последний звонок в украинской субботней школе г. Мюнхен. 23.07.17. Наш традиционный праздник борща", – прокомментировала она фотографии.

Как сообщается в анонсе мероприятия в соцсети Facebook, ученикам школы вручили свидетельства и грамоты за достижения в обучении. Кроме этого, выпускникам раздали воздушные шары синего или желтого цвета, которые после торжественной церемонии все дружно пустили в небо.

Cмотрите фотогалерею: В Мюнхене устроили праздник борща

Гостей праздника угощали настоящим украинским борщом, сваренным в казацком котле на свежем воздухе, сладостями и напитками.

В честь праздника был организован и ярмарок, где были представлены различные изделия, книги и атрибуты из Украины.

Ранее игроки канадской хоккейной команды Dauphin Kings из города Дофин в провинции Манитоба надели на игру молодежной лиги форму, стилизованную под украинскую вышиванку.

Источник: korrespondent.net
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