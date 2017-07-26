В Греции задержан россиянин, отмывший миллиарды через Bitcoin

Полиция Греции задержала в Салониках гражданина России по подозрению в отмывании денег через криптовалюту Bitcoin. Всего было легализировано около 4 млрд долларов, сообщает пресс-служба местной полиции.

Россиянин был задержан утром 25 июля. Полиция также провела обыски в гостиничном номере, где он жил.

Имя россиянина, которого разыскивали власти США, не раскрывается, однако указан его возраст – 38 лет. По данным полиции, мужчина с 2011 года руководил преступной организацией. В сообщении греческой полиции россиянин назван "мозгом" группировки.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее сообщалось о разоблачении группы электронных взломщиков в Николаеве. СБУ задержала троих подозреваемых, которые вмешивались в работу государственных электронных реестров и незаконно переоформляли права собственности на имущество.

Источник: korrespondent.net