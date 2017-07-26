Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2017, среда, 17:34
+24°C
Завтра +26°C
+24°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
26. 07. 2017

В Греции задержан россиянин, отмывший миллиарды через Bitcoin

Полиция Греции задержала в Салониках гражданина России по подозрению в отмывании денег через криптовалюту Bitcoin. Всего было легализировано около 4 млрд долларов, сообщает пресс-служба местной полиции.

Россиянин был задержан утром 25 июля. Полиция также провела обыски в гостиничном номере, где он жил.

Имя россиянина, которого разыскивали власти США, не раскрывается, однако указан его возраст – 38 лет. По данным полиции, мужчина с 2011 года руководил преступной организацией. В сообщении греческой полиции россиянин назван "мозгом" группировки.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее сообщалось о разоблачении группы электронных взломщиков в Николаеве. СБУ задержала троих подозреваемых, которые вмешивались в работу государственных электронных реестров и незаконно переоформляли права собственности на имущество.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.