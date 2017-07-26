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26. 07. 2017

Знаменитое фото Эйнштейна продадут с аукциона

Знаменитая фотография Альберта Эйнштейна, на которой он показывает язык, будет выставлена на аукцион  27 июля. Об этом сообщают на сайте аукционного дома Nate D. Sanders Auctions.

В свое время данный снимок получился спонтанным: когда после вечеринки в честь 72-летия ученого тот садился в машину, к нему подошел фотограф Артур Сассе и попросил о фото. Эйнштейн повернулся к нему и высунул язык.

Впоследствии, получив все фото с вечеринки, Эйнштейн особо оценил эту последнюю фотографию и заказал много ее копий. Эти копии он вкладывал в поздравительные открытки.

Указано, что выставляемое на торги фото подписано самим ученым.

Предыдущие копии данного фото удавалось продать примерно за $44 тыс. Однако фото, которое будет выставлено на продажу, особенное: на нем видны спутники Эйнштейна - Фрэнк Эйделотт, директор Института перспективных исследований в Принстоне, где работал Эйнштейн, и его жена Мари Жанетт. Большинство копий снимка обрезаны так, что на них виден только ученый.

Ранее сообщалось, что в США на аукционе рисунки Джона Леннона и Курта Кобейна продали почти за 150 тысяч долларов.

Источник: korrespondent.net
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