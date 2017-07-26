Нардеп: Саакашвили лишили украинского гражданства

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства. Об этом заявил народный депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук со ссылкой на собственные источники.

"Мне подтверждают: это правда… Саакашвили лишили украинского гражданства и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки. Он незаконным путем предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки… Прощай, Мишка, прощай", – написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Эту информацию также подтвердили ТСН в Государственной миграционной службе Украины. Изданию сообщили, что Саакашвили утрачивает гражданство на основе п.2 ст.19 закона "О гражданстве", а именно – на основании ложных данных, указанных в анкете.

В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

В миграционной службе отмечают, что по поводу гражданства Саакашвили запрос в ГПУ направил нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой, а прокуратура обратилась в службу. И по запросу Комиссия по вопросам гражданства приняла соответствующее решение.

Как сообщал Корреспондент.net, Михаил Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава украинского государства назначил Саакашвили главой Одесской ОГА.

Но 7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", а также пообещал "начать новый этап борьбы".

Источник: korrespondent.net