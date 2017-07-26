Миграционная служба: Порошенко издал указ по Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины.

"Президентом Украины издан указ о потере гражданства Украины… Материалы по Саакашвили предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, проработаны Государственной миграционной службой Украины, направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, и в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии. По Конституции Украины президент Украины принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства", – говорится в сообщении.

В миграционной службе пояснили, что прекращение гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом, является конституционной нормой.

Основания для утраты гражданства Украины перечислены в ст. 19 закона Украины О гражданстве Украины. Среди них – добровольное обретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого обретения он достиг совершеннолетия, или обретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов.

Соответствующего указа о лишении Михаила Саакашвили гражданства Украины на сайте президента Порошенко пока нет.

Напомним, ранее о лишении Саакашвили гражданства Украины сообщил нардеп Игорь Мосийчук, а также некоторые СМИ.

Как сообщал Корреспондент.net, Михаил Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава украинского государства назначил Саакашвили главой Одесской ОГА.

Но 7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", а также пообещал "начать новый этап борьбы".

Источник: korrespondent.net