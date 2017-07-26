Немецкий вертолет с миротворцами разбился в Мали

Немецкий военный вертолет, входящий в состав миротворческой миссии ООН, потерпел крушение в среду, 26 июля, в пустыне на севере Мали. Об этом сообщили представители ООН.

На борту вертолета типа "Еврокоптер Тайгер" находилось два человека. Их судьба пока неизвестна.

Бундестаг в январе принял решение расширить миротворческий контингент бундесвера в Мали – при необходимости в африканской стране могут находиться до тысячи немецких военнослужащих. Их задачей является контроль над выполнением мирных договоренностей между правительственными войсками и повстанцами.

Всего контингент ООН в Мали насчитывает 15 тысяч человек.

Как сообщал Корреспондент.net, в июне на севере Мали из минометов обстреляли лагерь миротворцев ООН. Тогда ранения получили несколько французских военных.

Также сообщалось, что в Мали смертник подорвал вертолет ООН. Он сумел проехать на территорию аэропорт Гао и привел в действие взрывчатку на авто.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net