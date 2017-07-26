Захарченко рассказал о проблемах с "Малороссией"

Окончательное решение по поводу учреждения "государства Малоросия" еще не принято. Об этом заявил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, передают сепаратистские СМИ.

"Мы не создавали нового государства, мы предложили дискуссию", – сказал Захарченко.

По его словам, "большое количество людей поддержали идею переучреждения Украины", но оказалось, что эта идея "требует выработки конкретных предложений".

"Так, не все поддержали идею названия Малороссия, есть замечания по поводу расположения столицы, государственного флага, герба", – посетовал Захарченко.

Глава ДНР добавил, что также будет обсуждаться состав, формат и время созыва "легитимного учредительного собрания", которое будет представлять все регионы Украины.

"Иными словами, окончательные решения еще не приняты, но самое главное, дискуссия будет продолжена", – резюмировал глава донецких сепаратистов.

Как сообщал Корреспондент.net, 19 июля Александр Захарченко заявил об учреждении нового "государства Малороссия" со "столицей" в Донецке. По его задумке, Киев останется "историко-культурным центром без статуса столичного города".

В тот же день сепаратисты ЛНР заявили, что этот проект с ними не обсуждался. А "спикер парламента" ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание "Малороссии" – лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

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Источник: korrespondent.net