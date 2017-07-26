Прокуратура Грузии: Киев не получит Черновецкого

Прокуратура Грузии не получала требования от Генеральной прокуратуры Украины о задержании и экстрадиции бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, но даже если получит его, то откажет Киеву. Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на информацию надзорного ведомства.

"В прокуратуру Грузии не поступало требование о передаче Леонида Черновецкого украинской стороне, однако, и в случае существования такого требования он не может быть передан, так как является гражданином Грузии, а согласно Конституции Грузии передача грузинского гражданина другой стране недопустима", – говорится в сообщении грузинской прокуратуры.

По данным СМИ, уже несколько лет Черновецкий с семьей проживает в грузинском городе Кобулети, где занимается благотворительной деятельностью. В прошлом году он намеревался принять участие в парламентских выборах в Грузии, но потом передумал.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня суд разрешил ГПУ задержать Леонида Черновецкого. Экс-мэра Киева обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением.

Бывшего градоначальника подозревают в незаконном выделении столичной земли под вертолетную площадку на Парковой дороге, предназначавшуюся для беглого президента Виктора Януковича.

Черновецкий заявил, что Луценко ему мстит

Источник: korrespondent.net