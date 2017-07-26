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26. 07. 2017

США ввели санкции против властей Венесуэлы

США ввели санкции против 13 действующих и бывших высокопоставленных чиновников Венесуэлы. Как сообщается на сайте американского Минфина, ограничения против этих лиц введены из-за "подрыва демократии" в Венесуэле.

В частности, санкции против венесуэльских чиновников вводятся в свете предстоящих выборов в Национальное конституционное собрание, организованных президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, по результатам которых он может получить право менять конституцию страны.

"Как дал понять президент Трамп, США не будут игнорировать продолжающиеся попытки Мадуро подорвать демократию, свободу, а также верховенство закона", – заявил главы Минфина США Стивен Мнучин.

Он добавил, что санкции являются демонстрацией того, что "США стоят заодно с народом Венесуэлы в стремлении восстановить в их стране полноправную и процветающую демократию".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Дональд Трамп пригрозил Мадуро санкциями, если он созовет учредительное собрание 30 июля.

В свою очередь Николас Мадуро посоветовал США "не совать свой нос в дела Венесуэлы".

Напомним, в Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. В ходе протестов погибли около 100 человек, тысячи получили ранения.

Источник: korrespondent.net
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