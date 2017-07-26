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26. 07. 2017

В Грузию на учения прибыла военная техника США

В Грузию прибыла американская военная техника, которая примет участие в учениях НАТО Достойный партнер-2017 (Noble Partner-2017). Об том сообщает Грузия Online.

Отмечается, что часть техники уже доставлена на военный аэродром Вазиани в пригороде Тбилиси.

Танки Абрамс типа М1 и А2, а также боевые машины пехоты Брэдли, прибывшие в портовый город Поти, были доставлены на место учений по железной дороге. Американские бронемашины Страйкер проследуют из Западной Грузии на восток страны своим ходом и прибудут в Вазиани немного позже.

Учения Достойный партнер-2017 откроются 30 июля и завершатся 12 августа. Ожидается, что маневры посетит вице-президент США Майк Пенс.

Как сообщал Корреспондент.net, это уже третьи по счету учения Достойный партнер в Грузии, но в этом году они будут самыми масштабными. В них примут участие около трех тысяч военных из стран НАТО и партнеров альянса, включая Украину.

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Источник: korrespondent.net
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