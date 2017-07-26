В Виннице студенты из Иордании похитили местного жителя

В Виннице сотрудники полиции задержали трех граждан Иордании, которые 16 июля похитили местного жителя, якобы из-за его долгов. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

"Путем физического насилия и угроз убийством злоумышленники требовали за освобождение парня 40 тысяч долларов США", – говорится в сообщении.

По информации полиции, ранее 24-летний мужчина по заказу студентов пригнал им из-за границы автомобиль BMW. Через некоторое время они решили вернуть авто и требовали возврата 3 тысяч долларов США. Винничанин пообещал вернуть средства после продажи автомобиля. На это иностранцы не согласились: они приказали собирать деньги, на которые уже начислили "проценты". По расчету иорданцев, сумма составила 40 тысяч долларов.

В феврале они посадили жителя Винницы в машину, заблокировали двери и вывезли за город. Угрожая ножом и физической расправой, злоумышленники заставили потерпевшего написать несколько расписок о получении займа в размере 40 тысяч долларов.

"16 июля на одной из улиц Винницы злоумышленники похитили свою жертву, вывезли в лесопосадку в Жмеринский район и избили с требованием немедленно погасить первую часть "долга", – отметили в полиции.

Пострадавшему пришлось обращаться к родственнику, телефон которого он назвал похитителям. Один из злоумышленников позвонил по указанному номеру и запросил у мужчины за освобождение племянника 3 тысячи долларов. Деньги тот должен был принести к концу дня, иначе парня обещали убить.

Похищенного злоумышленники держали в съемной квартире в Виннице. Они освободили жертву только после того, как родственник вечером принес деньги и загранпаспорт в качестве залога.

Злоумышленников задержали во время передачи остатка "долга". Ими оказались трое 24-летних жителей Иордании. В этом году они закончили обучение в винницком университете и до конца июля должны были покинуть территорию Украины.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей).

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Киевской области задержали преступную группировку, члены которой пытались похитить бывшего гражданина России за вознаграждение в 17 млн долларов.

Источник: korrespondent.net