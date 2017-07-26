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26. 07. 2017

Черновецкий: Даже не понимаю, в чем меня обвиняют

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий заявил, что не скрывается от следственных органов Украины, однако не понимает, в чем его обвиняют. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я никогда не прятался от следственных органов, тем более, что являюсь "Почетным прокурором Украины" и очень дорожу этой государственной наградой, а также своей многолетней добросовестной службой в органах прокуратуры Украины", – заявил Черновецкий.

Экс-мэр Киева также отметил, что не проживает в Украине 6 лет, вместе с тем, в Генеральной прокуратуре находятся данные о его месте проживания, в том числе и адрес.

"Мне до сих пор не предъявлено подозрение, поэтому я даже не понимаю, в чем меня обвиняют! Обращение прокуратуры в Печерский суд с требованием объявить меня в розыск – очередное грубейшее нарушение украинского законодательства", – подчеркнул Черновецкий.

 Леонид Черновецкий / Facebook

Как сообщал Корреспондент.net, суд разрешил ГПУ задержать Черновецкого. Экс-мэра Киева обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением. Бывшего градоначальника подозревают в незаконном выделении столичной земли под вертолетную площадку на Парковой дороге, предназначавшуюся для экс-президента Виктора Януковича.

Прокуратура Грузии: Киев не получит Черновецкого

По данным СМИ, уже несколько лет Черновецкий с семьей проживает в грузинском городе Кобулети, где занимается благотворительной деятельностью. 

Источник: korrespondent.net
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