Тиллерсон не планирует уходить в отставку

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не планирует покидать свою должность, передает РИА Новости.

"Я никуда не собираюсь уходить из Госдепартамента", – заявил он.

Отвечая он на вопрос журналистов, как долго он собирается оставаться на посту госсекретаря, Тиллерсон сказал: "До тех пор, пока президент позволит мне".

Текущие отношения с Дональдом Трампом глава Госдепа охарактеризовал как "хорошие".

Ранее сообщалось, что в Госдепе опровергли сообщения об уходе Тиллерсона в отставку.



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Американские СМИ заявляли, что Тиллерсон рассматривает возможность ухода с должности госсекретаря из-за разногласий с Трампом, в частности, по кадровой политике его отдела.

Источник: korrespondent.net