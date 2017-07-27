Белый дом не исключает изменений в законопроект о санкциях против РФ

В Белом доме ожидают, что в законопроект о расширении санкций против России, Ирана и КНДР будут внесены изменения, и только тогда президент США Дональд Трамп сможет принять окончательное решение на этот счет. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем, что существует возможность внесения изменений (в законопроект – ред.). Мы посмотрим, как это будет выглядеть, прежде чем примем окончательное решение", – сказала она.

При этом Сандерс отметила, что Белый дом, президент и вся администрация поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи.

Как сообщал Корреспондент.net, палата представителей Конгресса США одобрила законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Теперь документ должны одобрить Сенат и президент Дональд Трамп.



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Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года. Также документ включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

Источник: korrespondent.net