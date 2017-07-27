Задержанному экс-чиновнику ГПУ грозит более 10 лет тюрьмы

Бывшему чиновнику Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу грозит лишение свободы на срок более 10 лет. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Украинская правда.

Отвечая на вопрос о возможных санкциях для Суса, Холодницкий сказал: "Это часть 5 статьи 191, поскольку там была сумма около 400 тысяч гривен, и это особо тяжкое преступление – лишение свободы более 10 лет".

По словам Холодницкого, следствие длилось более года, и сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.

"Скорее всего – содержание под стражей с альтернативой внесения залога", – отметил он.

По словам руководителя САП, Суса задержали в аэропорту Борисполь, потому что у следствия появилась информация о намерении подозреваемого покинуть Украину на неопределенный срок.

"Это была оперативная информация", – сказал Холодницкий, не уточнив, куда именно, по версии следствия собирался выехать Сус.



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Напомним, Суса задержали в аэропорту Борисполь 25 июля. Бывшего чиновника подозревают в завладении имуществом и растратах.

Источник: korrespondent.net