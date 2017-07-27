РФ представляет угрозу для безопасности США – ЦРУ

США продолжают сталкиваться с угрозой, исходящей со стороны России. Об этом в интервью Washington Frее beacon заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

"Мы по-прежнему сталкиваемся с исходящей от россиян угрозой, будь то какие-либо активные меры, пропаганда или попытки сформировать общественное мнение посредством целого ряда способов, некоторые из которых известны, а часть из которых носит скрытый характер", – сказал он.

По словам главы ЦРУ, "российская угроза представляет собой вызов для США на протяжении десятилетий".

"Угроза будет постоянно. И мы обязаны давать отпор, наносить поражение, работать над тем, чтобы это было болезненным для них, и чтобы они уменьшили масштаб того, что они сейчас делают", – заявил Помпео.

Между тем, он подчеркнул, что выступает за обмен с Россией информацией по вопросам противодействия терроризму.





ЦРУ обвинило WikiLeaks в шпионаже в пользу России "Мне кажется, что если мы сможем найти способ обмена с ними (Россией – ред.) информацией, касающейся борьбы с терроризмом, то мы должны будем это сделать. В то же время необходимо донести до них, что недопустимо продолжать их активные действия против США, за которыми мы следим, и на которые мы будем отвечать", – сказал директор ЦРУ.

Напомним, ранее Помпео заявил, что Россия неоднократно вмешивалась в американские выборы на протяжении более восьми лет.

Источник: korrespondent.net