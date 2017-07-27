Турция никогда не вступит в ЕС – канцлер Австрии

Турция "никогда не вступит" в Европейский Союз. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил канцлер Австрии Кристиан Керн.

"Европа никогда не сможет переварить вступление Турции (в ЕС – ред.) хотя бы по чисто экономическим причинам. Как это должно выглядеть?" – сказал Керн.

По его словам, настало время сказать Турции, что она "не может и надеяться на членство в ЕС".

Керн подчеркнул, что в вопросах нарушения прав человека Турция "перешла все красные линии", и призвал Анкару прекратить переговоры о вступлении в ЕС.

Ранее Европарламент попросил приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС.



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Напомним, отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки государственного переворота в стране в 2016 году. Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, в частности массовые аресты. Обострение отношений произошло и после недавнего ареста немецких правозащитников в Стамбуле.

Источник: korrespondent.net