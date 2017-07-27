Составлен рейтинг комфортных для старости стран

Ученые из Колумбийского университета в США составили рейтинг стран, где созданы лучшие условия для пожилых людей.

В первой десятке оказались: Норвегия, Швеция, США, Нидерланды, Япония, Ирландия, Дания, Германия, Финляндия и Испания. Всего в рейтинге фигурируют 30 государств.





В Индонезии умер самый старый человек в мире Составители рейтинга взяли за основу пять основных критериев: безопасность, здравоохранение, экономическую разницу между богатыми и бедными, производительность трудовых ресурсов и связь поколений.

Напомним, ранее была названа самая счастливая страна в мире.

Источник: korrespondent.net