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27. 07. 2017

Составлен рейтинг комфортных для старости стран

 
Ученые из Колумбийского университета в США составили рейтинг стран, где созданы лучшие условия для пожилых людей.
 
В первой десятке оказались: Норвегия, Швеция, США, Нидерланды, Япония, Ирландия, Дания, Германия, Финляндия и Испания. Всего в рейтинге фигурируют 30 государств.
 
Составители рейтинга взяли за основу пять основных критериев: безопасность, здравоохранение, экономическую разницу между богатыми и бедными, производительность трудовых ресурсов и связь поколений.

В Индонезии умер самый старый человек в мире
 
Напомним, ранее была названа самая счастливая страна в мире.

Источник: korrespondent.net
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