Составлен рейтинг комфортных для старости стран

Ученые из Колумбийского университета в США составили рейтинг стран, где созданы лучшие условия для пожилых людей.
В первой десятке оказались: Норвегия, Швеция, США, Нидерланды, Япония, Ирландия, Дания, Германия, Финляндия и Испания. Всего в рейтинге фигурируют 30 государств.
Составители рейтинга взяли за основу пять основных критериев: безопасность, здравоохранение, экономическую разницу между богатыми и бедными, производительность трудовых ресурсов и связь поколений.
В Индонезии умер самый старый человек в мире
Напомним, ранее была названа самая счастливая страна в мире.
Источник: korrespondent.net