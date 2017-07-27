Саакашвили – Порошенко: Вы переступили черту

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаила Саакашвили заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях: революции на граните и двух майданах! У меня только одно единое гражданство – украинское и им не удастся меня его лишить!" – заявил Саакшвили.

Он подчеркнул, что не будет получать статус беженца.

"Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!", – отметил бывший грузинский президент.

Саакашвили также заявил, что Порошенко ездил в Грузию "для очередного договорняка".

"Порошенко ездил в Грузию не налаживать связи между странами, он поехал туда для очередного договорняка, на этот раз – двух олигархических режимов: украинского Порошенко и крупнейшего частного акционера Газпрома, пророссийского Иванишвили", – заявил экс-губернатор.

По словам Саакашвили, "они придумали, что якобы предоставили ГПУ новые доказательства в моем деле – это очередная ложь". Он отметил, что с тех пор, как ему предложили гражданство Украины, против него в Грузии не было возбуждено ни одно дело.

"Этим своим указом вы подписали себе и своей власти неминуемое поражение. Причем, если раньше вы еще могли надеяться "дотянуть" до выборов, то теперь вам они могут только сниться", – заявил политик.







"Сегодня вы, Петр Алексеевич, переступили черту. Сегодня вся страна поняла, какая цена вашим обещаниям "жить по-новому". Теперь, наверное, у вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой. Что ж, можете попробовать, только помните, в России вас не ждут! Украинцы уже дважды справились с этой чумой и не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков!", – резюмировал экс-президент Грузии.

Минюст Грузии: Киев дважды отказался выдать Саакашвили



Ранее сообщалось, что Порошенко издал указ, которым лишил Саакашвили гражданства Украины. На сайте президента соответствующего указа пока нет. По данным СМИ, Саакашвили лишили гражданства Украины, потому что он скрыл судимость.

Источник: korrespondent.net