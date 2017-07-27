Сенаторы США договорились о санкциях против РФ

Американские сенаторы достигли соглашения по законопроекту о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, передает Reuters.

Сенатор-республиканец Боб Коркер заявил, что Сенат США примет новый пакет санкций уже на этой неделе. Уточняется, что речь идет о законопроекте, принятом шесть недель назад Палатой представителей Конгресса.

При этом еще один законопроект, который Палата представителей одобрила накануне, также, как ожидается, получит сильную поддержку Сената. Таким образом, отмечает Reuters, президент США Дональд Трамп не сможет наложить вето на введение новых санкций.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 июля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Теперь документ должны одобрить Сенат и президент Дональд Трамп.



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Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года. Также документ включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

Источник: korrespondent.net