Россия отправила очередной гумконвой на Донбасс

МЧС России направило на Донбасс очередную автоколонну с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба ведомства.
Автомобильная колонна вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области РФ.
Отмечается, что грузовые автомобили везут более 600 тонн гуманитарной помощи – детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы, художественная и учебная литература для подготовки к новому учебному году.
Перед границей колонна разделится на две части. Одна из них отправится на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев Курган". После машины продолжат движение в Донецкую и Луганскую области.
В России уверяют, что конвои везут на Донбасс исключительно гуманитарный груз. Власти Украины считают, что РФ направляет на Донбасс колонны с оружием и военной техникой, а так называемые гуманитарные конвои являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.
Источник: korrespondent.net