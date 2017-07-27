Россия отправила очередной гумконвой на Донбасс



МЧС России направило на Донбасс очередную автоколонну с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба ведомства. МЧС России направило на Донбасс очередную автоколонну с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобильная колонна вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области РФ.



Отмечается, что грузовые автомобили везут более 600 тонн гуманитарной помощи – детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы, художественная и учебная литература для подготовки к новому учебному году.

Перед границей колонна разделится на две части. Одна из них отправится на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев Курган". После машины продолжат движение в Донецкую и Луганскую области.







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Эта колонна стала 67-й по счету с августа 2014 года. За это время на Донбасс было доставлено более 69 тысяч тонн гуманитарных грузов.

В России уверяют, что конвои везут на Донбасс исключительно гуманитарный груз. Власти Украины считают, что РФ направляет на Донбасс колонны с оружием и военной техникой, а так называемые гуманитарные конвои являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.

Источник: korrespondent.net