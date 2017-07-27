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27. 07. 2017

Поляков обжаловал обязанность носить браслет и сдать паспорта

Защита народного депутата от фракции Народный фронт Максима Полякова подала апелляцию на решение суда, согласно которому он должен носить электронный браслет и сдать все паспорта. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Моим адвокатом подана апелляционная жалоба на постановление Соломенского районного суда города Киева от 21.07.2017 г. Это постановление является незаконным и принятым с превышением полномочий в части возложения на меня дополнительных процессуальных обязанностей", – написал Поляков.

Как сообщал Корреспондент.net, 11 июля Верховная Рада лишила Максима Полякова неприкосновенности. Его вместе с нардепом Бориславом Розенблатом подозревают в причастности к так называемому "янтарному делу".

По версии следствия, депутаты за деньги лоббировали законопроекты о легализации добычи янтаря в Украине в интересах иностранной компании.

Нардеп Поляков внес 304 тысячи гривен залога

На прошлой неделе Соломенский райсуд Киева назначил Полякову залог в суме 304 тысяч гривен, а также обязал его носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

Источник: korrespondent.net
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