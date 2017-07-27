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27. 07. 2017

Медведев о ситуации с Саакашвили: Фантастическая трагикомедия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал лишение экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства, назвав сложившуюся ситуацию "фантастической трагикомедией". Об этом глава российского правительства написал на своей странице в Facebook.

"Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины. Удивительна последовательность украинских властей –принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это –неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on", – написал Медведев.

 

Саакашвили – Порошенко: Вы переступили черту

Ранее сообщалось, что Порошенко издал указ, которым лишил Саакашвили гражданства Украины. На сайте президента соответствующего указа пока нет. По данным СМИ, Саакашвили лишили гражданства Украины, потому что он скрыл судимость.

Источник: korrespondent.net
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