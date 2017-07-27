Итоги 26.07: Саакашвили-апатрид, взрыв в Киеве

В Киеве снова запретили продажу алкоголя ночью

Высший хозяйственный суд принял решение о законности постановления Киевсовета о запрете реализации алкоголя с 23.00 до 10.00.

"Мы выиграли суд. Решение принято в нашу пользу, и мы не обязаны отменять запрет на продажу алкоголя в ночное время", – сообщил начальник управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета Владимир Слончак.

Саакашвили лишили украинского гражданства

Президент Петр Порошенко издал указ, которым лишил экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили гражданства Украины. На сайте президента соответствующего указа пока нет. По данным СМИ, Саакашвили лишили гражданства Украины, потому что он скрыл судимость.

Сам Саакашвили заявил, что у президента Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. "У меня только одно единое гражданство – украинское и им не удастся меня его лишить!" – заявил политик.

Суд Лондона отказал РФ в немедленном взыскании с Украины "долга Януковича"

Высокий суд Лондона приостановил рассмотрение иска России против Украины по упрощенной процедуре в деле о долге в три миллиарда долларов.

Суд отказал России в немедленном взыскании с Украины 325 миллионов долларов в качестве процентов по еврооблигациям на три миллиарда долларов "долга Януковича".

В Грузию прибыла американская военная техника

В Грузию прибыла американская военная техника, которая примет участие в учениях НАТО Достойный партнер-2017 (Noble Partner-2017). Часть техники уже доставлена на военный аэродром Вазиани в пригороде Тбилиси.

Украина прекратила поставки электроэнергии в ЛДНР

Украина прекратила поставлять электричество в ДНР и ЛНР. По словам и.о. директора Укрэнерго Всеволода Ковальчука, территория ОРДЛО уже не использует электроэнергию, которую производят электростанции на контролируемой части Украины.

Потребности ДНР и ЛНР в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ и поставками из России, происходящими по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных.

В многоэтажке в Киеве произошел взрыв

В Киеве в 9-этажном жилом доме по ул. Бурмистенко, 12 в Голосеевском районе произошел взрыв неизвестного происхождения. В результате взрыва погибла пожилая женщина. Спасатели эвакуировали из дома 34 человека.







Суд разрешил задержать Черновецкого

Суд разрешил следователям Генпрокуратуры задержать бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Бывшего киевского градоначальника обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением.

Сам Черновецкий заявил, что не скрывается от следственных органов Украины, однако не понимает, в чем его обвиняют. По его словам, ему до сих пор не предъявлено подозрение.

Источник: korrespondent.net