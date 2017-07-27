Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июля 2017, четверг, 08:47
+26°C
Завтра +25°C
+26°C
Завтра +25°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
27. 07. 2017

На Донбассе 17 обстрелов, ранен один боец – штаб

За минувшие сутки, 26 июля, подразделения сепаратистов 17 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Один боец был ранен, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, на донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки.

На мариупольском направлении велся обстрел из крупнокалиберных пулемето неподалеку поселков Водяное и Марьинка.

На луганском направлении из стрелкового оружия сепаратисты обстреливали укрепления сил АТО в Золотом и Станице Луганской. Из БПМ били по Новозвановке.

"Стоит добавить, что в противовес уменьшению количества обстрелов, в последнее время противник активизирует разведывательную деятельность. Так только за прошедшие сутки наши военные зафиксировали полет четырех беспилотников противника. Кроме того, за минувшие сутки, около 3 ночи, украинские бойцы с помощью тепловизора обнаружили разведгруппу противника, изучавшую позиции сил АТО в районе поселка Николаевка. После предупредительного огня, боевики, не вступая в бой, ушли", – рассказали в штабе.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне сепаратисты ДНР осуществили подрывы возле поселка Петровское, в районе неподконтрольного Украине Докучаевска на границе с "серой зоной".

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.