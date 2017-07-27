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27. 07. 2017

В Мали погибли оба пилота вертолета из миротворческой миссии ООН

В результате аварии вертолета Бундесвера из состава миротворческой миссии ООН в Мали, оба пилота, которые находились на борту, погибли. Об этом пишет Spiegel.

"У обоих пилотов (вертолета) Tiger не было шансов выжить", – говорится в сообщении.

Нет подтверждений того, что вертолет был обстрелян с земли. Вероятно, речь идет о технических неполадках. По словам очевидцев, которые летели рядом на таком же аппарате, вертолет внезапно, без сигнала тревоги, упал носом вниз на землю.

Отмечается, что во второй половине дня, 26 июля, два немецких вертолета Tiger были направлены командованием с заданием к северу от Гао. Там под обстрел попал конвой миротворцев, и вертолеты должны были их поддержать с воздуха.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в пустыне на севере Мали потерпел крушение немецкий вертолет типа Еврокоптер Тайгер, входящий в состав миротворческой миссии ООН. На его борту находилось два человека.

Напомним, в июне на севере Мали из минометов обстреляли лагерь миротворцев ООН. Тогда ранения получили несколько французских военных.

В Мали смертник подорвал вертолет ООН

Источник: korrespondent.net
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