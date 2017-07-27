Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июля 2017, четверг, 08:47
+26°C
Завтра +25°C
+26°C
Завтра +25°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
27. 07. 2017

Партия Саакашвили собирает вече на Майдане

Сегодня, 27 июля, в 13:30 партия Михаила Саакашвили Движение новых сил собирается провести вече в Киеве на Майдане Независимости. Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.

"Не за Саакашвили! А против их беспредела, против того, что они цинично плюют нам всем в лицо и показывают, что наши с вами права для них – ничто! – говорится в сообщении. – Собираемся возле стелы на Майдане. Без политических флагов!".

Сторонников Саакашвили призывают взять с собой украинские флаги, паспорта гражданина Украины и Конституцию.

"Мы против покушения на нашу свободу", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины. На сайте президента соответствующего указа пока нет. По данным СМИ, Саакашвили лишили гражданства Украины, потому что он скрыл судимость.

Сам Саакашвили заявил, что президент Украины переступил черту.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.