Партия Саакашвили собирает вече на Майдане

Сегодня, 27 июля, в 13:30 партия Михаила Саакашвили Движение новых сил собирается провести вече в Киеве на Майдане Независимости. Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.

"Не за Саакашвили! А против их беспредела, против того, что они цинично плюют нам всем в лицо и показывают, что наши с вами права для них – ничто! – говорится в сообщении. – Собираемся возле стелы на Майдане. Без политических флагов!".

Сторонников Саакашвили призывают взять с собой украинские флаги, паспорта гражданина Украины и Конституцию.

"Мы против покушения на нашу свободу", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины. На сайте президента соответствующего указа пока нет. По данным СМИ, Саакашвили лишили гражданства Украины, потому что он скрыл судимость.

Сам Саакашвили заявил, что президент Украины переступил черту.

Источник: korrespondent.net