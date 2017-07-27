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27. 07. 2017

В Израиле утвердили празднование Дня Победы 9 мая

Израильский парламент Кнессет принял закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая. Об этом сообщает newsru.co.il со ссылкой на депутата от партии Наш дом Израиль Одеда Форера.

По его словам, законодательная инициатива была утверждена единогласно: ее поддержали 53 парламентариев.

Отныне, День Победы над нацистами во Второй мировой войне будет официально отмечаться в Израиле 9 мая на государственном уровне и его внесут в реестр государственных праздников.

Пресс-служба НДИ отмечает, что, несмотря на искусственно создаваемые препятствия на пути продвижения этого законопроекта со стороны представителей некоторых партий, он был принят в беспрецедентно короткие сроки – за четыре месяца.

Как сообщал Корреспондент.net, День Победы 9 мая является праздником для 82% украинцев. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой Рейтинг по заказу журнала Фокус.

Напомним, 9 мая по всей Украине проходили акции, посвященные Дню победы над нацизмом. Во многих крупных городах не обошлось без конфликтов. Так, в Днепре были пострадавшие. Столкновения также произошли в Киеве, Харькове и Одессе.

Источник: korrespondent.net
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