СМИ: Россия готовит ответ на новые санкции США

В ответ на новые санкции Россия может выслать из страны 35 американских дипломатов, а также арестовать недвижимость посольства США. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на источники в МИД.

"Власти РФ могут наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения. Кроме того, из страны могут быть высланы 35 американских дипломатов – такое же число представителей посольства РФ в Вашингтоне было вынуждено покинуть США в декабре прошлого года", – говорится в сообщении.

Также Россия рассматривает возможность ограничить максимальное количество сотрудников американской дипмиссии в Москве, на данный момент превышающее число россиян, которые работают в посольстве в Вашингтоне.

Кроме того, ответ Москвы может также затронуть работающие в России американские компании, представленные в потребительском секторе и сфере IT.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 июля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Этот документ уже одобрил Сенат. Слово осталось за президентом Дональд Трамп.

Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года. Также документ включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

Источник: korrespondent.net