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27. 07. 2017

На заводе в Китае произошла утечка газа: десятки пострадавших

В Китае вечером 26 июля на химическом заводе произошла утечка газа, сообщает China Daily.

По предварительным данным, погиб один человек, еще 31 пострадал. Среди пострадавших 18 человек находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел Синьцзян-Уйгурском автономном районе во время ремонтных работ на заводе компании Синьцзян Ихуа. Из трубы вырвался газ высокой температуры.

Местные власти начали расследование происшествия.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале июля в Китае произошел взрыв на газопроводе. Тогда пять человек погибли, 89 пострадали.

Взрыв возле детсада в Китае: есть жертвы

Источник: korrespondent.net
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