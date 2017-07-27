На заводе в Китае произошла утечка газа: десятки пострадавших

В Китае вечером 26 июля на химическом заводе произошла утечка газа, сообщает China Daily.

По предварительным данным, погиб один человек, еще 31 пострадал. Среди пострадавших 18 человек находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел Синьцзян-Уйгурском автономном районе во время ремонтных работ на заводе компании Синьцзян Ихуа. Из трубы вырвался газ высокой температуры.

Местные власти начали расследование происшествия.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале июля в Китае произошел взрыв на газопроводе. Тогда пять человек погибли, 89 пострадали.

Взрыв возле детсада в Китае: есть жертвы

Источник: korrespondent.net