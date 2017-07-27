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27. 07. 2017

Порошенко показал новый беспилотный БТР

Президент Петр Порошенко поздравил украинских военных с успешным испытанием нового беспилотного БТР Фантом-2 и опубликовал видео на своей странице в Facebook.

"Беспилотный БТР Фантом-2: мощнее и эффективнее. Способен создать эффект Града на поле боя. И уже подтвердил свою надежность во время успешных испытаний. Также во время испытаний прошел проверку противотанковый ракетный комплекс Стугна-П и легкий переносной ракетный комплекс Корсар", – сообщил Порошенко.

Он добавил, что украинская армия становится сильнее с каждым днем.

В свою очередь Укроборонпром сообщил, что Фантом-2 использует ракеты РС-80 украинского производства. Обновленную версию беспилотного БТРа назвали "прорывной технологией украинского оборонного комплекса".

Как сообщал Корреспондент.net, нынешней зимой Украина представила новую модификацию беспилотного минибронетранспортера Фантом на выставке вооружений IDEX-2017 в ОАЭ.

Этот БТР вооружен противотанковым ракетным комплексом Барьер, с которым он способен поражать тяжело и легкобронированные цели на расстоянии от 100 до 5 тысяч метров. Также на Фантоме установлен пулемет калибра 12,7 мм.

Украинский Фантом вошел в число пяти лучших экспонатов выставки IDEX-2017.

Источник: korrespondent.net
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